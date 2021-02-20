ورشة  لحقوق الانسان تستهدف منتسبات شرطة كربلاء وحماية ما بين الحرمين

المستقلة / علي النصر الله / .. نظمت شعبة النشر والتثقيف في مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في كربلاء ، ورشة تدريبية ثالثة  لحقوق الإنسان استهدفت عدد من منتسبات شرطة المحافظة ومفتشات قوة حماية ما بين الحرمين .

وذكرت المفوضية في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “الورشة تناولت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها العراق وخصائص حقوق الإنسان “.

وقالت “أطلعنا ، المتدربات على مدونة  قواعد السلوك والية احترام وتطبيق القانون بما يخدم المعايير الانسانية لأجل رفع الوعي لدى رجل الأمن ” .

وبينت إن ” ورشة العمل التدريبية الثالثة كانت بالتعاون مع وزارة الداخلية شعبة حقوق الإنسان ومديرية شرطة كربلاء و جمعية مراقبة حقوق الإنسان “.

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