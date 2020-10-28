ورشة لتعزيز الثقافة الامنية والقانونية وحقوق الانسان لشرطة كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أقامت جمعية مراقبة حقوق الانسان في كربلاء ، مساء الاربعاء، ورشة تدريبية لشرطة المحافظة لتعزيز الثقافة الامنية والقانونية لمبادئ حقوق الانسان والتعامل الحسن مع المواطنين وفرض القانون .

وقال المنسق العام للجمعية أحمد الموسوي في تصريح لـ ( المستقلة ) إن “الجمعية وبالتعاون مع مكتب حقوق الانسان في كربلاء ، وقسم الاعلام في قيادة الشرطة ، وبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، أقامت دورة تدريبية تحت عنوان (مفاهيم حقوق الإنسان وحوار العدالة من أجل سيادة القانون) “.

وأوضح إن “الورشة تهدف الى التعريف بمبادئ حقوق الانسان لشرطة كربلاء وتعزيز الثقافة الامنية في التعامل مع المواطنين وفرض القانون “.

وأضاف إن “الورشة استهدف قوة الواجب وامن الملاعب بمشاركة ضباط ومنتسبين ، وسبقتها ستة ورش “.