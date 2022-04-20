ورشة  لتطوير ضفاف نهر الهندية لتنشيط السياحة الداخلية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أقام المعهد التقني في كربلاء، ورشة حول تطوير شاطئ ضفاف نهر الفرات في مدينة الهندية بأسلوب السيناريوهات لتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الورشة تضمنت اعداد دراسة تطوير شاطئ ضفاف نهر الفرات في مدينة الهندية 25 كم شرق المحافظة ، بأسلوب السيناريوهات ، وذلك لما لها من أهمية في انعاش جانب السياحة في المحافظة “.

وأضاف إن “أبرز السيناريوهات التي طرحت هي إقامة منشآت ترفيهية على ضفاف نهر الفرات في الهندية لتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب “.

يذكر ان الورشة أقيمت على قاعة التعليم المستمر في المعهد التقني وقد حضرها عددا من الشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية .