ورشة  لتطوير ضفاف نهر الهندية لتنشيط السياحة الداخلية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أقام المعهد التقني في كربلاء، ورشة حول تطوير شاطئ ضفاف نهر الفرات في مدينة الهندية بأسلوب السيناريوهات لتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب  .

وقال نائب محافظ كربلاء علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الورشة تضمنت اعداد دراسة تطوير شاطئ ضفاف نهر الفرات في مدينة الهندية 25 كم شرق المحافظة  ، بأسلوب السيناريوهات  ، وذلك لما لها من أهمية في انعاش جانب السياحة في المحافظة “.

وأضاف إن “أبرز السيناريوهات التي طرحت هي إقامة منشآت ترفيهية على ضفاف نهر الفرات في الهندية لتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب السياح الأجانب “.

يذكر ان الورشة أقيمت على قاعة التعليم المستمر في المعهد التقني وقد حضرها عددا من الشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية .

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

البايرن يطلب 40 مليون مقابل ليفاندةفسكي

اخبار العراق

ورشة  لتطوير ضفاف نهر الهندية لتنشيط السياحة الداخلية في كربلاء

اخر الاخبار

اطلالة ساحرة وجذابة للنجمة ورود في حفل عيد الفصح بمدينة لوس أنجلوس

اخر الاخبار

“لوياك لبنان” تحتفل بتخرّج الدفعة الأولى من برنامج “Coding Squad” 

اخبار العراق

الكتاب : حل الازمة السياسية الراهنة سيكون من خلال ذهاب بعض الاطراف نحو المعارضة

اخبار العراق

الربيعي : المبادرات السياسية لحلحلة الوضع الراهن تؤكد عدم وجود انسداد سياسي

اخبار العراق

البنك الدولي : العراق يحقق المرتبة الاولى عربياً باكبر نمواً للناتج المحلي

اخبار العراق

البنك الدولي : العراق يحقق المرتبة الاولى عربياً باكبر نمواً للناتج المحلي

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار الغبار ليوم غد وبدء تحسن الطقس بداية الأسبوع المقبل

اخبار العراق

التربية تؤكد.. الدوام خلال العام الدراسي المقبل سيكون حضوريا لجميع أيام الأسبوع

اخبار العراق

النزاهة : صدور 65 أمر قبض او استقدام بحق كبار المسؤولين خلال شهر آذار

اخر الاخبار

اليوم .. ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً امام أوساسونا لتعزيز صدارة الدوري الاسباني

اخر الاخبار

مصادر : مؤسس تسلا يعتزم عرض ما بين 10 و15 مليار دولار لشراء شركة “تويتر”

اخر الاخبار

صحيفة : ادارة بايدن تسعى لـ”دق إسفين” في العلاقات بين روسيا وفنزويلا

اخر الاخبار

بعد خسارة 200 ألف مشترك.. قيمة سهم نتفليكس تنخفض بنسبة 26%

اخر الاخبار

صحيفة : بايدن قرر عدم إرسال قوات إلى أوكرانيا وتخليه عن فكرة زيارة كييف

اخر الاخبار

لجين عمران تُعلن عن خطوبتها من رجل خليجي