ورشة عن مسار احالة قضايا استقبال النساء ودور وزارات الداخلية والصحة والمجتمع المدني

المستقلة/- رحيم الشمري/..نفذ مركز تدريب وتطوير الارامل ، ورشة عقدت في اربيل عن احالة واستقبال قضايا العنف الاسري بمشاركة وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية وحماية الاسرة والطفل ، وطبيبات متخصصات من وزارة الصحة ، وممثلين عن منظمات مجتمع مدني تعني بالنساء ، بالشراكة مع منظمة اوكسفام الخيرية البريطانية ، ضمن مشروع دعم منظمات حقوق المراة العراقية في تنفيذ حملات السياسة والمناصرة ، وبحضور اكاديميين وباحثين .

وبينت تقوى سعد من منظمة مركز تدريب وتطوير الارامل ، ان المركز نفذ الورشة التي ركزت على مشاكل المجتمع واليات العمل للنساء في وزارة الداخلية ضابطات ومنتسبات وموظفات ، والجانب القانوني ، وايضا مشاركة طبيبات متخصصات بحالات الاسرة والتشخيص وابداء الراي من وزارة الصحة .

واضافت كما تم الاستماع لآراء العناصر المشاركة خلال اداءها عملها ، وما يواجها من مصاعب والحاجة الماسة للتشريعات الحديثة ، والتداول بشأن الخطوات للمرحلة القادمة ، وايضا التركيز على الجوانب القانونية ، وطرق الحل والمعالجة ، واهمية تشريع قوانين حديثة تتلائم مع مشاكل الاسرة واحتوائها بالمعرفة والتثقيف والحكمة.

واوضحت سعد أن محاور الورشة ركزت على آليات استقبال الناجيات من العنف وادارة عناصر وزارة الداخلية للحالات ودور المحققين ، واجراءات الاحالة الطبية النفسية ، وتفعيل رقابة نظام مسار الاحالة متعدد القطاعات ، بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني .

من جانبه اوضح مستشار دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية الدكتور رسول مطلق ، ان جهود علمية واجتماعية واسرية تبذل من كوادر الوزارة ، من خلال تأسيس المنتديات المجتمعية في كافة مناطق العراق ، التي انطلقت اعمالها ونشاطاتها منذ مرة وسجلت نجاح جيد ، تلتقي اسبوعيا باي مكان ملائم بالمنطقة ومشاركة المختارين والوجوه الاجتماعية والرسمية والثقافية المعروفة ، تحاول حل كافة المشاكل الاسرية بالسياقات القانونية والاجتماعية ، كذلك وجود الارقام المجانية ٤٩٧ الخاصة بالشرطة المجتمعية و ١٣٩ لمديرية حماية الاسرة والطفل ، تتلقى مجموعة من الاتصالات والمناشدات عبر خطها الساخن بشكل يومي على مدار الساعة ، والاجابة من قبل متخصصين في تلقي المناشدات والمكالمات تتم الاستجابة الفورية والسريعة ، وايضا انتشار العناصر الراجلة في الاسواق والجامعات والمدارس والشوارع الرئيسية للتثقيف والتوعية .

اقرأ المزيد
اخبار العراق

صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

اخبار السعودية

نجوم العرب يحيون ليلة رأس السنة في موسم الرياض

اخر الاخبار

صربيا تضع جيشها في حالة تأهب..تصاعد التوتر في شمال كوسوفو

اخبار العراق

تقرير: حرية الصحافة تتراجع في المدن الرئيسية والسلطات تصفع المعاهدات الدولية

اخر الاخبار

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية في العمق الروسي

اخر الاخبار

مقتل لاعب سنغالي في فرنسا!

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

اخبار العراق

ورشة عن مسار احالة قضايا استقبال النساء ودور وزارات الداخلية والصحة والمجتمع المدني

اخبار العراق

تقرير: حرية الصحافة تتراجع في المدن الرئيسية والسلطات تصفع المعاهدات الدولية

اخر الاخبار

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية في العمق الروسي

اخر الاخبار

مقتل لاعب سنغالي في فرنسا!

اخر الاخبار

ديمقراطية الترضيات تلغي الحاجة لصناديق الاقتراع

اخبار العراق

اعتقال عصابة نسائية  في كربلاء من جنسيات أجنبية

اخبار العراق

اعتقال عصابة نسائية  في كربلاء من جنسيات أجنبية

اخبار العراق

نائب: 147 مشروعا في كربلاء من الأمن الغذائي ولدينا واقع حال سيء

اخر الاخبار

مدن لها خرائط

اخبار العراق

الخطابي: لدينا خطط  لجعل كربلاء عاصمة للسياحة العربية

اخر الاخبار

سامر مراد يطلق اغنية جديدة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

اخبار العراق

الجمعيات الفلاحية تدعو للاستفادة من مياة الامطار

اخر الاخبار

بقيمة 10 مليار دينار..انشاء 6 مشاريع رياضية في ميسان

اخر الاخبار

شاهد : ثلوج وامطار تشهدها الكويت لأول مرة

اخر الاخبار

السوداني يجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية

اخبار العراق

اطلاق المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور الورقية وإصدارها إلكترونياً