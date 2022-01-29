ورشة عمل متخصصة في الموصل تتصدى للمعلومات المضللة

المستقلة/- نوفل الراوي/..انتظم عدد من الصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مدينة الموصل في ورشة علمية نظمتها لهم منظمة ( ايجاب) حيث تلقى نحو اربعين مشتركا محاضرات في الكشف عن اساليب التضليل التي تمارسها بعض المؤسسات الاعلامية الدولية واستخدام المنصات الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها للموصول الى مبتغاها

وقال رئيس المنظمة رياض الزبيدي: لما لهذه المسالة من انعكاسات سلبية على المجتمع من النواحي الأمنية والاقتصادية ونسيجه الاجتماعي بادرت منظمتنا ومن عدد من المختصين في هذا الشأن باقامة ثلاث ورش عمل للتثقيف ضد قضية التضليل الاعلامي وكانت هذه الورش في محافظات نينوى والنجف واربيل.

وأشار الزبيدي الى أن المتدربين تلقوا محاضرات نظرية وتطبيقية في اساليب التعامل مع المعلومات التي تردنا من خلال المنصات الاعلامية وبقية قنوات الاتصال بالجماهير ،مشددا على ان المتدربين  تفاعلوا مع الكوادر التي اشرفت على تدريبهم كونهم حصلوا مفيدة وتعمل  من شأنها على حماية منشوراتهم من التضليل والتهكير وما الى ذلك من امور تترتب جراء عدم مواكبة  الاعلاميين والمدونين وغيرهم لكل ما يستجد في ميدان التواصل الرقمي

اما المدرب محمد المؤمن فقد أشار الى أربعة اصناف من الاكاذيب التي يلجأ اليها  ( الهكرز ) او تلك  المجاميع التي تمارس الابتزاز الالكتروني للوصول الى مبتغاها ، مبينا أنه تم التركيز على الاستغلال الآمن لشبكات الانترنت وكل ما يتعلق ، وحرصنا على تطوير مهارات المتدربين في مجال الكشف عن تزييف المعلومات وكيفية التعامل مع الحقائق المتاحة واعتقد ان الورشة حققت اهدافها المرجوة في حماية مستخدميّ الانترنت.

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