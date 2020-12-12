ورشة عمل لمناقشة اجراءات محاكم الجزاء في جرائم الصكوك بدون رصيد

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المستقلة..نظم معهد التطوير القضائي ورشة عمل تتعلق بجرائم الصكوك يوم السبت الموافق 12 /12 / 2020.

وعقدت الورشة عقدت بحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود و رئيسي استئنافي الرصافة والكرخ القاضيين عماد خضير الجابري وخالد طه المشهداني وبحضور عدد من القضاة والمدعين العامين المختصين.

وناقش المجتمعون الاجراءات الواجب العمل بها في تنظيم في هذه الجرائم وتنسيق الجهود في القضايا الجزائية المتعلقة بالجانب المصرفي والاجراءات القانونية المتخذة من قبل محاكم التحقيق بهذا الخصوص.

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