وداعا بيليه: الحزن يعم البرازيل.. والنجوم ينعون الافضل في تاريخ الكرة

المستقلة/- أعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو امس الخميس الحداد الرسمي 3 أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري بيليه، في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم أن “الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد.. في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه” إثر معاناة مع مرض السرطان عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال بولسونارو إنّ بيليه “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

من جهته، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلاً على تويتر “لم يكن هناك رقم 10 مثله”.

وتابع لولا الذي يتسلّم مهماته الرئاسية الأحد “قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل… لم يلعب فحسب، بل قدّم عرضاً شاملاً”، مؤكداً أنه استمتع بامتياز مشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف “شكرا لك بيليه”.

ردود فعل على وفاة الأسطورة بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الخميس عن 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.وفيما يأتي ردود فعل على وفاته:

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا : حظيت بامتياز لم ينله الجيل الجديد من عشاق كرة القدم في البرازيل. لقد شاهدت بيليه وهو يلعب في باكايمبو ومورومبي. رأيت كيف كان بيليه يقود الاستعراض. عندما تصله الكرة كان يفعل دائما شيئا مميزا، والذي غالبا ما ينتهي بهدف.

حكومة البرازيل في بيان : كان بيليه، ملك كرة القدم، أحد أعظم الرياضيين على مر العصور. أظهر بطل العالم الوحيد ثلاث مرات من خلال أفعاله أنه بالإضافة إلى كونه رياضيا عظيما، كان أيضا مواطنا عظيما ووطنيا، يحمل اسم البرازيل أينما ذهب.

ماريو زاغالو الفائز بكأس العالم أربع مرات لاعبا ومدربا: رحل أكبر شريك لي لكن ابتسامته لن تفارقني. تشاركنا الكثير من القصص والانتصارات والألقاب وهذا يترك إرثا أبديا لا يُنسى.

الشخص الذي أوقف العالم عدة مرات. الشخص الذي صنع مجد القميص رقم 10 وجعله الأكثر احتراما. برازيلي دافع عن بلادنا حول العالم. العالم اليوم يبكي ويودع الأعظم على الإطلاق. ملك كرة القدم. شكرا على كل شيء. ستبقى دائما.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عبر انستغرام : بيليه الخالد – معنا إلى الأبد

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما : كان بيليه أعظم من أنجبت كرة القدم على الإطلاق. وباعتباره أحد أشهر الرياضيين في العالم، فقد فهم قوة الرياضة في التقريب بين الناس. مشاعرنا مع أسرته وكل من أحبه وأعجب به.

نادي نيويورك سيتي لكرة القدم : بيليه، لم يفعل شخص للرياضة هنا أو في أي مكان في العالم مثلما فعلته. مشاعرنا مع عائلته وأصدقائه.

رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف : شكرا لك بيليه! شكرا لك على الابتسامة التي رسمتها على وجوهنا، دموع الفرحة، صرخات الأهداف. أشكرك على الفرحة التي أدخلتها على الشعب البرازيلي وشعوب العالم. لم ينل أي ملك هذا القدر من الحب مثلك. خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه.

المهاجم البرازيلي نيمار : قبل بيليه، كان الرقم “10” مجرد رقم. قرأت هذه العبارة في مكان ما، في مرحلة ما من حياتي. لكن هذه العبارة، جميلة، غير مكتملة. كنت أقول قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. غير بيليه كل شيء. حوّل كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه. لقد جعل صوت الفقراء والسود مسموعا وسلط الأضواء على البرازيل ارتفعت مكانة كرة القدم والبرازيل بفضل الملك! لقد رحل، لكن سحره سيبقى. سيبقى بيليه خالدا!!

قائد البرازيل تياغو سيلفا على انستغرام: ارقد في سلام يا ملك، بارك الله في أهله جميعا”.

المهاجم البرازيلي السابق رونالدو: فريد. عبقري. مبدع. لا مثيل له. لم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم. ملك كرة القدم. الشخص الاستثنائي والأعظم على الإطلاق. العالم حزين. اختلط حزن الوداع بالفخر العظيم والتاريخ الناصع.يا له من امتياز أن ألعب بعدك يا صديقي. موهبتك مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إرثك يتجاوز الأجيال. هذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائما سنحتفل بك.

المهاجم البرازيلي السابق روماريو: تودع البرازيل اليوم أحد أبنائها المتميزين: بيليه، ملك كرة القدم. حصل على لقب رياضي القرن، وجعل العالم ينحني أمام موهبته، ونقل كرة القدم البرازيلية إلى عنان السماء. طوال حياته، ألهم بيليه أجيالا من الرياضيين ويستحق كل التقدير. كل التعازي لعائلته وأصدقائه. رحمه الله.