وجبة أولى ..توزيع 1700 قطعة أرض سكنية لشرائح الشرطة والجيش في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. وزعت حكومة كربلاء المحلية ، 1700 قطعة أرض سكنية لمنتسبي القوات الامنية المختلفة في المحافظة كوجبة أولى .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس، عقب التوزيع ، تم ” توزيع قطع الأراضي من خلال لجنة مختصة من قبل الحكومة المحلية ودائرة البلدية عددها 1700 قطعة أرض لشرطة المحافظة ، والجيش ، وجرحى القوات الأمنية ، والمرور “.

وأكد إن “التوزيع جرى من خلال شفافية عالية وأمام جميع الحاضرين “.