وثيقة.. القضاء يثبت مثنى السامرائي رئيسا لعزم

السامرائي-الخنجر

المستقلة/- اشارت وثيقة صادرة عن القضاء الى أن الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات اعتمدت قرار اختيار النائب مثنى عبد الصمد السامرائي رئيسا لتحالف عزم بدلا عن خميس الخنجر.

القرار القضائي جاء على خلفية طعن الخنجر بإجراءات مفوضية التي الانتخابات المتعلقة بقرار مجلس المفوضين بتاريخ 9-1-2022 بعزل خميس الخنجر عن رئاسة تحالف عزم.

و قرر مجلس القضاء الاعلى/ الهيئة القضائية بالانتخابات رد طعن الخنجر، واعتماد قرار المفوضية بعزله واختيار مثنى عبد الصمد السامرائي رئيساً لتحالف عزم.

ويعتبر هذا القرار قطعيا حسب قانون الانتخابات .

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