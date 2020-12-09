وثيقة .. استبعاد احمد الجبوري(ابو مازن) من الترشح للانتخابات المقبلة

وثيقة .. استبعاد احمد الجبوري(ابو مازن) من الترشح للانتخابات المقبلة

المستقلة.. كشفت وثيقة عن استبعاد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد النائب احمد الجبوري (أبو مازن) من الترشح الانتخابات المقبلة.

وأشارت الوثيقة الموثقة بتاريخ 22/11/2020 والموجهة من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى الهيئة القضائية للانتخابات الى الطعن الذي قدمه احمد عبد الله الجبوري في قرار مجلس المفوضين رقم 4 للمحضر الاعتيادي 19 في 29/9/2020 بشان رفض ترشحه للانتخابات.

وذكرت الوثيقة ان مجلس المفوضين استند في قراره الى مقترح هيئة النزاهة بالا يكون ( المرشح لعضوية المجلس محكوما عليه بقضية فساد او مشمولا بالعفو عنها سواء اكانت مخلة بالشرف ام لا)

وأشار الى ان مجلس المفوضين سبق وان قرر تأييد مقترح هيئة النزاهة الذي وردها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح مجلس المفوضين بأنه جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، كون اصدار القوانين وتعديلاتها هو من صلاحية السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب.

وطلب مجلس المفوضين، حسبما ورد بالوثيقة، من الهيئة القضائية للانتخابات رد الطعن المقدم لها.