والد كافاني يطالبه بالرحيل عن مانشستر يونايتد

المستقلة/- طالب والد إدينسون كافاني، نجم مانشستر يونايتد، نجله بالرحيل عن صفوف “الشياطين الحمر” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل كافاني إلى صفوف مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر قبل انطلاق الموسم الحالي، وحظى بفرصة للمشاركة بصورة أساسية مع الفريق خلال المباريات الأخيرة قبل إصابته.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن هناك رغبة من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في التعاقد مع كافاني عقب نهاية عقده مع اليونايتد بنهاية الموسم الحالي.

وفجر والد كافاني مفاجأة حول فترة اللاعب مع اليونايتد، مؤكدا: “كافاني لا يشعر بالراحة في إنجلترا مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، لا أعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح”.

وأضاف: “أعتقد أنه سينتقل إلى أمريكا الجنوبية في الموسم المقبل، إنه يطمح للمنافسة على أحد الألقاب الكبرى فيما تبقى من مسيرته”.

واعترف والد كافاني بوجود اتصالات من جانبه مع ممثلي بوكا جونيورز، وقال: “لقد تحدث بالفعل مع ريكيلمي وهو يرحب بفكرة اللعب مع بوكا في الموسم القادم”.

وأتم: “أعتقد أن الأمر سينتهي به في الأرجنتين مع نهاية الموسم الحالي، إنه لا يشعر بالسعادة مع مانشستر يونايتد”.

يُذكر أن عقد كافاني ينتهي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي مع وجود بند يسمح بتمديد هذا العقد لموسم إضافي، شرط موافقة الطرفين.

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