والد حسام حبيب يسخر من عودة نجله لشيرين

المستقلة /- سخر والد المطرب المصري حسام حبيب، من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن عودة نجله والفنانة شيرين عبد الوهاب من جديد بعد انفصالهما خلال الفترة الماضية.

وقال والد حسام حبيب في منشور له على موقع فيسبوك عبر صفحته الخاصة: “بجد رجعوا؟.. محدش قالي”.

وأوضح: “شيرين وحسام اتصالحوا ولكن مرجعوش لبعض، العلاقة بينهما طيبة، وشيرين كانت موجودة في جنازة جدة حسام، وحاليًا بياخدوا رأي بعض في الأغاني، واللي بينهم أكبر من أي شيء”.

وتابع والد حسام حبيب: “شيرين وحسام محدش فيهم بيحاول يرجع، عشان مش عايزين يكون في ضغط عليهم، وأنا نصحت ابني ياخد هدنة ويهتم بشغله، ويرجع حسام حبيب بتاع زمان”.

وأضاف: “حسام كان مهتم بشيرين أوي ونسي نفسه، رغم أن هي عايزاه يبقى نجم، وهو كان عنده إنكار للذات، ولكن حاليًا هو شغال على أغاني جديدة وقريب هينزل ألبومه الجديد، ودايما بياخد رأيها في الشغل”.

من جانبها، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا ردت فيه على ما يتم تداوله، بشأن عودتها لحسام حبيب، قائلة: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة، في شأن حياتها الشخصية”.

وتابع البيان: “تحمل الفنانة مَن يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الخاصة”.

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