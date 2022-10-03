واكوم  تطرح شاشة الرسم Cintiq Pro 27 في أسواق الشرق الأوسط

المستقلة/- أعلنت “واكوم” (Wacom)، الشركة العالمية الرائدة في مجال شاشات الرسم والأجهزة اللوحية، رسميًا عن إطلاق شاشة الرسم Wacom Cintiq Pro 27 ، المصممة لتمثل معنى التناغم، في أسواق الشرق الأوسط وذلك في حفل مميز أقامته الشركة في مسرح دبي للفنون الرقمية ( ToDA) في مدينة جميرا، وهو المسرح الاول من نوعه للفنون الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر Cintiq Pro 27 أداة للإبداع تمّ ابتكارها وتطويرها على يد أفراد من مجتمع الفنانين والمصممين حول العالم بالتنسيق مع فرق عمل المنتجات في واكوم لتقديم أفضل تجربة غامرة ومتوازنة لا مثيل لها حتى اليوم للرسم بالقلم على الشاشة.

صُنعت Cintiq Pro 27 خصيصًا للمبدعين المحترفين من فناني الرسومات ثنائية الأبعاد، ومصممي النماذج ثلاثية الأبعاد، ومصممي الرسوم المتحركة، ومطوري الألعاب، وفناني إنتاج المشاهد الافتراضية، وغيرهم – نظرًا لما تتمتع به هذه الشاشة من مساحة كبيرة بحيث يمكن التعامل بسلاسة فائقة مع التطبيقات الإبداعية، إلى جانب الراحة وسهولة الاستخدام اللتين تتسم بهما كل أجهزة واكوم. وتمثل شاشة Cintiq Pro الجديدة بحجم 27 بوصة طفرة كبرى في كل الجوانب التي تعني المستخدم في شاشات الرسم، مثل تحسن أداء القلم واللمس المتعدد ،وتصميم يحقق المزيد من الراحة، ومعدلات التحديث الأسرع والألوان الحيوية الدقيقة، دون الإغفال عن سهولة الاستخدام وخيارات التخصيص. إلى جانب هذا، فمما سيحظى بإعجاب المستخدم هو الشكل العصري والوزن الخفيف للشاشة الرفيعة بمقاس 27 بوصة والتي تمتاز بحجم أصغر من نظيرتها Cintiq Pro 24. وتنضم شاشة الرسم الأخيرة من واكوم إلى النموذجين السابقين Cintiq Pro 16 وCintiq Pro 24 بحيث يشكلون معًا مجموعة متكاملة الأحجام تصلح لكافة الاحتياحات في بيئة العمل.

وقال فائق كاروغلو، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة التجارية التي تحمل علامة واكوم: “إن التركيز الحالي على الحوسبة السحابية وحجم الاعتماد على متخصصين مستقلين وفناني أستوديوهات للتعاون معًا بشكل حر وسريع وفعال، إنما يتطلب أداة إبداعية تصلح لكل الأغراض وتنجز العديد من المهام معًا. ومع طرح شاشة Wacom Cintiq Pro 27 الجديدة، أصبح بوسع المبدعين المحترفين أن يستخدموا بكل ثقة قلمًا ذكيًا طبيعي الأداء وميزات اللمس في الإدخال، مع دقة فائقة في الألوان بمعايرة المصنع، ومعدل تحديث سريع، وغير ذلك من ميزات التصميم بحيث يتمكن المستخدمون من إنتاج أعمالهم ومشاركتها بثقة وارتياح ضمن مخطط العمل الإبداعي.”

مستوى جديد للأداء وقابلية التخصيص مع قلم Pro Pen 3 وإمكانات اللمس المتعدد

شهدت تجربة استخدام القلم على شاشة Cintiq Pro 27 تحسنًا كبيرًا مع طرح قلم Pro Pen 3. حيث أصبح بمقدور المستخدمين تغيير الوزن والجزء الأوسط ومركز الثقل في القلم، بفضل توفر مكونات له يمكن التبديل بينها. إلى جانب ذلك، يمتاز Pro Pen 3 بالقدرة على تمييز الإمالة، كما يضم تقنية واكوم الشهيرة المسماة الرنين الكهرومغناطيسي (EMR) مع 8192 مستوى من الضغط وإمكانية الاستخدام دون بطارية.

وتتوفر إمكانية اللمس المتعدد في الشاشة بصورة قياسية، وهي عظيمة النفع للفنان حيث يمكنه معها استخدام يده غير المهيمنة عند التعامل مع البرامج، خاصة تطبيقات الأبعاد الثلاثية، إذ يمكنه بفضلها التقريب والإبعاد والتدوير لنموذج أو مجسم أثناء استخدام القلم. وبالنسبة لمن يعملون في بيئات إنتاج المشاهد الافتراضية، فإن اللمس الانتقائي ذا النقاط العشر يتيح للمستخدمين التعامل بدقة مع أشرطة التمرير الظاهرة على الشاشة ومع غيرها من عناصر التنقل للحصول على منظومة عمل شديدة الفاعلية.

شاشة مبهرة

تمتاز شاشة Cintiq Pro 27 بخلوها النسبي من مشكلات اختلاف المنظر أو تأخر الاستجابة، حيث تحسن معدل التحديث بها كثيرًا ليبلغ 120 هرتز، مما يسمح للمؤشر التتبع بسرعة تبلغ ضعف مثيلتها في الإصدارات السابقة. كما أن الشاشة مزودة بتقنية سجل- غاما الهجين (HLG) ومنحنى الإدراك الكمي PQ (perceptual quantization) للتمكن من عرض وتعديل محتوى الفيديو ذي النطاق الديناميكي العالي (HDR). كما تقدم الشاشة دقة عرض تبلغ 4k بألوان 10 بت، وتحقق 98% في بروتوكول العرض DCI-P3 (Digital Cinema Initiatives – Protocol 3)، وهو معيار دقة الألوان في مجال صناعة الأفلام، إلى جانب 99% من الدقة اللونية حسب حيز Adobe® RGB اللوني، بما يحقق متعة خالصة للمستخدمين الذين سينعمون بدقة في المعروضات وتجربة مشاهدة شديدة الواقعية. إن تلك الشاشة لم تحصل فحسب على اعتماد Pantone®، وإنما على اعتماد Pantone SkinTone كذلك، ليتحقق فيها كل معايير Pantone المتعلقة بدقة إظهار لون البشرة بكافة درجاته. وبالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون استخدام اختصارات لوحة المفاتيح المألوفة لديهم في بيئة العمل، فقد تمت إضافة مفاتيح ExpressKeys® الأشبه بملحقات الألعاب، البالغ عددها ثمانية مفاتيح موزعة على هيئة أربعة في كل جانب، إلى الجانب الخلفي من الشاشة للوصول إليها بسهولة وارتياح.

حامل جديد معد للمصممين

يأتي حامل Cintiq الجديد متممًا للمظهر العصري والتصميم الأنيق الذي تتسم به شاشة الرسم الجديدة. وهو قابل للتعديل كليًا بحيث يناسب كل أوضاع العمل تقريبًا، بل ويدعم تدوير الشاشة بزاوية +/- 20 درجة. وبالنسبة للمستخدمين الباحثين عن خيارات أخرى للحامل، فإن الشاشة متوافقة مع مواصفات VESA mount لتركيب حوامل من مصنعي المعدات الأصلية الآخرين.

واختتم كاروغلو قائلا: “أصبح الآن بمقدور محترفي صناعة المحتوى في مجال الإعلام والترفيه، وكذلك المتخصصون في التصميم الصناعي والتعليم الاستفادة من أداة تتكيف وفقًا لطريقة عملهم. وسواء تعلق الأمر بالرسم ثنائي الأبعاد أو تصميم نموذج ثلاثي الأبعاد أو إيجاد حل لإنتاج مشهد افتراضي، فلكل فرد طريقته التي تناسبه في العمل، ويسعدنا أن نقدم Cintiq Pro 27 كإضافة في عالم المبدعين.”