واشنطن : روبرت مالي سيزور دولا خليجية لمناقشة الملف النووي الايراني

المستقلة/- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي، سيزور دولا خليجية لمناقشة القضايا والمخاوف المتعلقة بإيران، بما في ذلك الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: “سيسافر المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر للاجتماع مع شركائنا الخليجيين ومناقشة مجموعة من المخاوف المتعلقة بخصوص إيران، بما في ذلك أنشطتها في المنطقة، ومحاولتنا للتفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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