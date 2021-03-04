واشنطن تنوي التخلي عن تكتيكاتها القديمة.. وبايدن لن يعاود استخدام القوة

المستقلة /- سرى جياد/أفاد وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” أن بلاده لن تتدخل عسكريًا بعد الآن في بلدان أخرى باسم الديمقراطية.

وأكد أن إدارة بايدن لن تسعى إلى التدخلات العسكرية أو الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة مشيرًا إلى أن واشنطن ستتخلى عن تكتيكاتها القديمة

ووفقًا لصحيفة “إيفنينغ غازيت” الأمريكية قال بلينكن: “عندما يتعين على واشنطن استخدام القوة العسكرية في المستقبل لن تفعل ذلك إلا إذا كانت الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق وستتم بموافقة الشعب الأمريكي وذلك بما يتماشى مع قيم وقوانين البلاد”.

وذكر بلينكن أن الصين هي الدولة الوحيدة التي يمكنها تحدي الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديًا ودبلوماسيًا وعسكريًا وتكنولوجيًا .

وبعد تصريحات بلينكن عن أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كشفت شبكة فوكس نيوز الإخبارية، اليوم، أن غواصة وارنر الأمريكية تلقت أوامر بإغراق السفن الحربية الروسية إذا كانت سترد على الضربات الأمريكية على سوريا في عام 2018.

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