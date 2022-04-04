واشنطن بوست : الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا

المستقلة /- أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية ظهور مقاطع فيديو مزعومة بها جثث في الشوارع في بوتشا الأوكرانية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر، أن ممثلو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ناقشوا بالفعل ردودًا أكثر صرامة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقالت الصحيفة إن نطاق العقوبات المحتملة لم يتضح بعد، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين تحدثوا في وقت سابق عن أن العقوبات قد تؤثر على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفرض إدارة بايدن عقوبات على قطاعات الاقتصاد الروسي التي “لم يتم استهدافها” من قبل، ولا سيما صناعة التعدين والنقل والقطاع المالي.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق على هذه المعلومات المنشورة.

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة ستواصل “زيادة الضغط” حتى “يخفف الكرملين موقفه”.

وأكد برايس أن وزارة الخارجية لا تعتزم الكشف عن عقوبات محتملة مقدما.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا، حيث تظهر جثث القتلى على الطريق.

ولاحظ المتابعون أن “الجثث” تحرك أذرعها وتنزع أطرافها حتى لا تقع تحت عجلات السيارة العسكرية. أيضا، في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يمكنك أن ترى كيف ينهض أحد “الموتى” بمجرد مرور السيارة.

وتعليقا على ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن “كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على “جرائم” من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد”.

 

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