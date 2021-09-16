واحد لمؤازرة المنتخب الوطني.. فايبر يطلق خاصية استخدام الفلاتر في العراق

المستقلة/- أعلن تطبيق فايبر المملوك لشركة راكوتين اليابانية واحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن إطلاق خاصية استخدام فلاتر الواقع المعزز (AR) في العراق، بما في ذلك فلتر رياضي خاص لمؤازرة المنتخب العراقي لكرة القدم.

ويأتي إطلاق هذه الخاصية من خلال عقد شراكة مع شركة Snap (سناب شات). تتيح هذه الشراكة استخدام أدوات مطورة من قبل شركة Snap (سناب شات) بما في ذلك Camera Kit و Creative Kit و Bitmoji بالإضافة إلى توفير صور Bitmoji في تطبيق فايبر.

تم إطلاق هذه الخاصية الجديدة وذلك لإضافة المزيد من المتعة للتواصل بين المستخدمين وجعل الدردشات أكثر تشويقا. تتيح الفلاتر فرصة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم بسهولة وسلاسة أكبر خلال الدردشات. تعد تقنية الواقع المعزز طفرة هائلة في عالم الاتصالات حيث تتفاعل الفلاتر المدعمة بتقنية الواقع المعزز مع حركات الوجه؛ يمكنك أن تبتسم أو تغمز وسيقوم الفلتر بتكرار حركات وجهك مضيفًا لمسة إبداعية للحركة والتجربة بصورة عامة. ميزة استخدام الفلاتر الآن متاحة على نظامي iOS و Android.

شريط الفلاتر والذي يبرز عند فتح الكاميرا على تطبيق فايبر يقدم مجموعة رائعة ومتنوعة من الفلاتر ذات التأثيرات المختلفة مثل الفلاتر التجميلية وفلاتر الحيوانات والفضاء وغيرها الكثير من فلاتر الواقع المعزز. مع إطلاق الخاصية في العراق سيتم اتاحة فلاتر خاصة تعكس تراث وثقافة المستخدم العراقي والمناسبات الوطنية والدينية. سيتم إطلاق فلاتر خاصة بالألبسة التراثية وفلاتر لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم. كما سيتم طرح المزيد من الفلاتر الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

في المستقبل القريب، ستتمكن الشركات المهتمة في السوق العراقية والمؤسسات وغيرها من إطلاق فلاتر خاصة بها على تطبيق فايبر.

ويربط تطبيق فايبر الناس بعضا ببعض بعضّ النّظر عن هوياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والحوارات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانيّة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.

وتطبيق فايبر هو جزء من شركة راكوتين، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وهو قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف التطبيق العديد من القنوات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل هيئة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.