واتساب يعمل على تحديث سري لارسال رسالة لمرة واحدة

المستقلة/- يعمل “واتس آب” على تحديث سري جديد يتيح للمستخدمين أخيرا إرسال رسائل نصية على غرار “سناب تشات” لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة.

وكما اكتشف فريق eagle-eyed في WABetainfo، يبدو أن خدمة Meta المملوكة تختبر خيار “العرض مرة واحدة” الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل لا يمكن قراءتها إلا مرة واحدة قبل أن تختفي نهائيا. هذا شيء تم تقديمه منذ فترة طويلة من قبل المنافسين مثل “سناب تشات” ولكن حتى الآن، لم يُظهر “واتس آب” أي اهتمام مطلقا بإصدار شيء مشابه.

ووفقا لـ WABetainfo، إلى جانب التدمير الذاتي، فإن أي محادثات يتم إرسالها باستخدام هذه الوظيفة لن تتضمن القدرة على إعادة توجيهها إلى الآخرين أو تمييزها ونسخها.

ومن المحتمل أيضا أن يتم حظر لقطات الشاشة أيضا عند إرسال رسالة “عرض مرة واحدة” ما يجعلها سرية تماما. بالطبع، يمكن للمستخدمين حاليا إرسال شيء يسمى رسائل الاختفاء عبر “واتس آب” ولكن تظل هذه الرسائل في الخدمة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل حذفها.

ويعني التحديث الجديد إمكانية إجراء محادثات سرية عبر الخدمة، حيث بمجرد عرض الرسالة تختفي على الفور إلى الأبد. حاليا، ميزة “واتس آب” هذه قيد الاختبار التجريبي ولا توجد أي معلومات رسمية حول متى أو ما إذا كان سيتم إصدارها بالفعل ولكن نأمل أن يتم الإعلان عن المزيد من الأخبار حولها قريبا.

وتوجد لدى “واتس آب” عادة تجربة وظائف جديدة، وإذا تم إطلاق هذا التحديث مباشرة، فتوقع المزيد من الأخبار في الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من أن دردشات “العرض مرة واحدة” من المحتمل أن تكون في طريقها، فهناك ترقية جديدة متاحة الآن.

وقد أعلنت “واتس آب” مؤخرا أنها أطلقت بعض الصور الرمزية الممتعة التي تتيح للمستخدمين إنشاء صورة كاريكاتورية لأنفسهم لاستخدامها كملصقات وردود على الرسائل.

ويقول “واتس آب” إنه يمكن استخدام الصورة الرمزية لإنشاء نسخة رقمية لكل شخص ويمكن إنشاؤها من مليارات المجموعات من تسريحات الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء.