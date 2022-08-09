واتساب ستسمح للمستخدمين بـ إخفاء أرقام هواتفهم من المجموعات

المستقلة/- تختبر منصة المراسلة الفورية الأشهر على الإطلاق، ”واتساب“، ميزة جديدة لتعزيز خصوصية مستخدميها. وتعمل ”واتساب“ على السماح للمستخدمين بـ“إخفاء أرقام هواتفهم من مجموعات دردشة فرعية معينة“ داخل التطبيق.

وكانت منصة ”واتساب“ – المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية – قد أتاحت في وقت سابق لمستخدميها القدرة على إخفاء حالتهم أثناء الاتصال بالإنترنت.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع ”WABetaInfo“ التقني، سيسمح تطبيق ”واتساب“ قريبًا للأشخاص بإخفاء أرقام الهواتف من مجموعات دردشة يحددونها، حيث سيتم إلغاء تنشيط هذا الخيار افتراضيًا.

وذكر تقرير ”WABetaInfo“ – المنصة الأشهر في العالم في متابعة أخبر ”واتساب“ – أنه أثناء انضمام المستخدم إلى مجموعة دردشة ما، سيتم إخفاء رقم هاتفه تلقائيًا عن جميع الأعضاء، ولكن يمكن مشاركته مع مجموعة فرعية محددة لاحقًا.

وقال التقرير إن هذه الميزة ستكون حصرية فقط لخدمة ”المجتمعات“ (أو Communities) الخاصة بـ“واتساب“، مشيراً إلى أنها لم تتوفر بعد لمختبري الإصدارات التجريبية. ومن المتوقع أن تخضع الميزة لتغييرات معينة قبل الإصدار النهائي.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ لقطات شاشة تظهر الميزة الجديدة، مما يمنح المستخدمين فكرة عما قد تبدو عليه عند بدء طرحها رسمياً. ووفقاً للتقارير، تم رصد الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الذي يحمل رقم ”2.22.17.23“ لنظام تشغيل ”أندرويد“ فقط، على أن يتم طرحها قريباً للتجربة أيضاً لنظام تشغيل ”iOS“.

في سياق متصل، ذكر تقرير آخر لموقع ”WABetaInfo“ أن ”واتساب“ تعمل على جلب علامة تبويب مباشرة لـ“المجتمعات“ لإصداري سطح المكتب والويب.

وبفضل علامة التبويب الجديدة، سيتمكن المستخدم من فتح ”بيت المجتمعات“، وهو مكان تظهر فيه جميع ”المجتمعات“ الخاصة بالمستخدم بالإضافة إلى تلك التي انضم إليها سابقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدم أيضاً من إنشاء مجتمع جديد داخل ”منزل المجتمعات“ في المستقبل.

وشارك موقع ”WABetaInfo“ لقطات شاشة تشرح الميزة الجديدة التي أكد أنها لا تزال قيد التطوير حالياً، على أن يتم طرحها رسمياً في غضون أيام.

وقبل ثلاثة أيام، كشفت تقارير أخرى من نفس المصدر أن ”واتساب“ تختبر أيضاً ميزة أمان جديدة للحد من ”الاحتيال“ وسرقة بيانات الحسابات لدى المستخدمين.

وكشفت التقارير التي شاركها موقع ”WABetaInfo“ أيضاً أن منصة المراسلة الفورية تعمل على ميزة ”الموافقة على تسجيل الدخول“ (أو Login Approval) لتعزيز سبل الأمان الخاصة بالحسابات، وذلك بهدف تخفيف مخاطر سرقة حساب المستخدم وبياناته.

وقال الموقع التقني إن ”واتساب“ تختبر ميزة أمان جديدة قيد التطوير حالياً، تسمح لمستخدميها بحماية حساباتهم من ”المحتالين المحتملين“، وذلك اعتماداً على خاصية التحقق المكونة من خطوتين (أو two-step verification) التي يوفرها نظام المراسلة الفورية بالفعل.

وأضاف التقرير أنه باستخدام الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين تلقي تنبيهات داخل تطبيق المراسلة الرقمي عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب من هاتف ذكي مختلف.