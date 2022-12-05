واتساب تعمل على تطوير 21 رمز تعبيري “إيموجي” جديد

المستقلة /- بدأت منصة التراسل الفوري واتس آب في العمل على تطوير 21 رمز تعبيري “إيموجي” جديد للتحديث المستقبلي للتطبيق، كما أعادت منصة المراسلة أيضًا تصميم ثمانية رموز تعبيرية مرئية بالفعل في الإصدار التجريبي ، وفقًا لتقارير WABetaInfo.

وفي أحدث إصدار تجريبي متاح على متجر Play ، تم تحديث ثمانية رموز تعبيرية، وسيتم توفير 21 رمزًا تعبيريًا جديدًا قريبًا لجميع مختبري الإصدار التجريبي، وفي هذه الأثناء، بدأ واتس آب في طرح اختصار جديد للرسائل المختفية على الإصدار التجريبي من Android.

وبعد تنزيل أحدث إصدار من واتس آب beta لنظام Android 2.22.25.11 ، تمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى ميزة الاختصار، وفي الشهر الماضي، أطلقت منصة المراسلة دليل أعمال على غرار الصفحات الصفراء في خمسة بلدان، حيث تم طرح الميزة في جميع أنحاء البرازيل والمملكة المتحدة وإندونيسيا والمكسيك وكولومبيا.

ووفقًا للشركة، سيساعد الدليل المستخدمين إما على البحث مباشرةً للعثور على الشركات التي يمكن الاتصال بها في الخدمة أو التصفح حسب أنواع الأعمال مثل السفر أو الخدمات المصرفية.

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