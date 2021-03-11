واتساب تتطلق خدمة المكالمات الصوتية والفيديو من سطح المكتب

المستقلة / – بدأت خدمة ”واتس اب“ للتراسل الفوري يوم الخميس الماضي بإطلاق خاصية المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في إصدار سطح المكتب من تطبيقها.

وتتسم الميزة بالخصوصية والأمان، وتسهل الأمر على المستخدمين الذين يستخدمون حواسيبهم في التواصل والعمل من المنزل الآن.

ويمكن الآن إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مجانا مع جهات اتصالك عن طريق ”واتس اب“ في الحاسوب إذا كان التطبيق مثبتا في جهازك وليس عن طريق إصدار الويب.

ويمكن كذلك من خلال التطبيق الاتصال بأي من جهات الاتصال الخاصة بك طالما أنهم متصلون بالإنترنت، ويستخدمون هاتفا ذكيا أو جهازا لوحيا أو حاسوبا متوافقا.

وتعمل الميزة في إصدار سطح المكتب من واتس اب في الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 الإصدار رقم 1903 أو أي إصدار أحدث، أو حواسيب ماك التي تعمل بنظام التشغيل macOS 10.13 أو أي إصدار أحدث.

ولا يمكنك إجراء المكالمات الجماعية أو الانضمام إليها من الحاسوب، ولكن هناك العديد من تطبيقات الحواسيب التي تدعم المكالمات الجماعية إذا كنت بحاجة إلى بديل.

وتاليا كيفية إجراء مكالمات ”واتس اب“ عبر الحاسوب:

متطلبات تقنية

تحتاج إلى ميكروفون، إما داخلي في الحاسوب المحمول أو ميكروفون خارجي متصل بالحاسوب المكتبي، إضافة إلى كاميرا إذا كنت تخطط لاستخدام مكالمات الفيديو،

وستحتاج -أيضا- إلى تسجيل الدخول إلى حسابك في ”واتس اب“ عبر هاتف ذكي، ثم الاتصال بالإنترنت في الحاسوب والهاتف، علما بأن المكالمة لن تجرى عبر هاتفك، لكن يجب أن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت لبدء المكالمة، ومنح ”واتس اب“ إذن الوصول إلى الميكروفون والكاميرا في الحاسوب.

إجراء المكالمات

افتح تطبيق واتس اب في حاسوبك، ثم حدد جهة الاتصال التي تريد التواصل معها صوتيا أو عبر الفيديو، وستجد أيقونات المكالمات الصوتية والمرئية الجديدة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، حدد الاتصال أو مكالمة الفيديو.

وإذا أجاب الشخص الآخر، ستبدأ المكالمة، وعندما تتلقى اتصالا صوتيا أو مرئيا ستظهر لك نافذة منبثقة حيث يمكنك قبول المكالمة الواردة أو رفضها.

عناصر التحكم أثناء المكالمة هي نفسها الموجودة في الهاتف: انقر فوق الميكروفون لكتم الصوت أو إلغاء كتمه؛ وتقوم أيقونة الكاميرا بتشغيل الاتصال عبر الفيديو أو إيقاف تشغيله؛ والزر الأحمر ينهي المكالمة.

ويمكنك -أيضا- التبديل إلى دردشة الفيديو أثناء المكالمة بالنقر فوق رمز الكاميرا أثناء مكالمة صوتية، وسيُطلب من الشخص الآخر قبول الطلب أو إلغاؤه، وإذا وافق، فسيتم تبديل المكالمة الصوتية إلى مكالمة فيديو.