واتسآب يطرح ميزة جديدة لنظام التشغيل Windows

المستقلة /- بدأ واتس آب في طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين تتعلق بإيقاف وتشغيل الملاحظات الصوتية المستلمة على أجهزة ويندوز، حيث يعمل التطبيق حاليًا على طرح الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Windows.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الميزة متوفرة بالفعل على إصدارات Android و iOS من تطبيق المراسلة، وسيُطلب من أولئك الذين يرغبون في تجربة هذه الميزة على Windows تثبيت تحديث الإصدار 2.2223.11.70 من متجر Microsoft.

وبمجرد تثبيت أحدث إصدار، يجب أن تكون الميزة متاحة لك، وفي حالة عدم ظهوره، تحقق من وجود أحدث إصدار مثبت على هاتفك الذكي.

وفي الوقت نفسه، طرح WhatsApp مؤخرًا ميزتين جديدتين موجهتين نحو الخصوصية في الإصدار الأخير من التطبيق على أنظمة التشغيل Android و iOS، ويتضمن ذلك القدرة على إخفاء صور الملف الشخصي، والقائمة التي تم عرضها وحول المعلومات من جهات اتصال محددة.

ومع طرح ميزة الخصوصية الجديدة، سيرى المستخدمون خيارًا جديدًا لاختيار جهات الاتصال التي يريدون رؤية معلوماتهم الخاصة من خلالها ضمن الإعدادات، وبصرف النظر عن ذلك، قام WhatsApp أيضًا بتوسيع عدد المشاركين في المجموعة إلى 512 شخصًا وبدأ في اختبار القدرة على كتم صوت الآخرين أثناء مكالمة جماعية مستمرة.