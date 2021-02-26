وائل كفوري محروم من رؤية ابنتيه

المستقلة /- كشف الفنان اللبناني وائل كفوري الكثير من التفاصيل الشخصية في حياته خلال حلوله ضيفاً على برنامج “أغاني من حياتي” الذي يعرض على شاشة قناة mbc1.

حيث أوضح أنه لم يتمكن من لقاء ابنتيه ميشال وميلانا بسب انتشار فيروس كورونا، لافتاً أنه يخاف عليهما من العدوى فيما تخشيان هما الأمر نفسه.

كما أشار إلى أنه يقرر أحياناً الذهاب للقائهما ثم يجري فحص الـPCR وهو ما يستدعي الانتظار لبعض الوقت مضيفاً أنه سرعان ما يعود بعد هذا إلى عمله ولا يتمكن من رؤيتهما.

ويذكر أنه انفصل عن أنجيلا بشارة والدة ابنتيه في العام 2019، حيث لم يستمر هذا الزواج سوى لـ8 سنوات تقريباً