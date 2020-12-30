وائل حتاحت يحذر من احتمال قدوم جائحة جديدة في العراق

المستقلة /- سرى جياد/ كشف رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وائل حتاحت عن احتمالية قدوم جوائح جديدة بالمستقبل ،ويجب ان نكون حذرين بما يتعلق بتفشيها.

وقال حتاحت تؤكد منظمة الصحة العالمية على الإستعداد والمراقبة الدائمة، لانه كما معروف بكل فترة توجد جائحة سواء بالماضي القريب ماتمثل بانتشار فيروس (ميرس) و(سارس) والتي لم تكن على مستوى كورونا وكذلك بانتشار فايروس الانفلونزا الإسبانية، كل هذا موجود ضمن الفايروسات التنفسية لان قدرتها على الانتشار عالية جدا.

وأضاف أن هذا لايعني حدوثه بالوقت الحالي او بعد خمس او عشر سنوات ، لكن مااوضحته منظمة الصحة العالمية وماتم اخذه من درس بسبب كورونا دعا الى أخذ الحيطة من تفشي امراض مستقبلية .

واكد ان الهدف الذي يحاول خبراء الصحة الوصول إليه بتلقيح 60الى 70%من الأشخاص على الاقل لتوفير مناعة ضمن المجتمع وتكون السيطرة على هذا المرض بشكل جيد،وهذا يتطلب بعض الوقت كما يحدث في بعض الدول المتقدمة لم تتمكن من تطعيم أكثر من جزء محدود من عدد سكانها وتم التركيز على الاطباء والعاملين في القطاع الصحي ثم بعدها ياتي دور كبار السن واصحاب الامراض المزمنة.

واستدرك حتاحت حول المعطيات للسلالة الجديدة فهي مازالت محدودة وتحديد كونها سلالة جديدة او قديمة يحتاج الى دعم أكبر ،والحقيقة الملفتة للنظر ان الفيروس ينتشر بشكل أكبر بغض النظر عند الكبار او الاطفال وهذا على مايبدو العامل الذي جعل النسبة الاعلى من الاطفال ينشرون هذا المرض مقارنة بالفيروس القديمة ولكن هذا لايعني ان الفيروس يفضل الاطفال بل قدرته على العدوى هي عند الأطفال او عند غيرهم، مماجعل نسبة الاصابة عندهم أعلى من السلالة الماضية.