هيونداي تطلق توسان الهجينة الجديدة وتكشف مواصفاتها

المستقلة/- كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن تقديم إصدار هجين من طراز توسان الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأعلنت هيونداي بأن السيارة ستنطلق بنظام هجين مكون من محرك بنزين تيربو 4 سلندر بقوة 180 حصاناً، ومحرك كهربائي بقوة 91 حصاناً، لتصل القوة الإجمالية لمحرك توسان الهجينة إلى 265 حصاناً مع عزم دوران أقصى 350 نيوتن.متر.

وتنطلق توسان الهجينة الجديدة ببطارية بسعة 13.8 كيلووات في الساعة بمدى سير يصل إلى 74 كيلومتر، وتقف توسان على عجلات رياضية معدنية بمقاس 19 بوصة.

توسان الهجينة من الداخل

وتمتلك المقصورة الداخلية مكيف هواء ثنائي المناطق وكاميرا ذكية للمساعدة في رجوع السيارة للخلف مع نظام دمج الهواتف الذكية عبر تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتظهر المقصورة الداخلية بسقف باللون الأسود، مع مقاعد رياضية جلدية مطرزة باللون الأحمر.

أما عن تقنيات توسان الهجينة الجديدة، فزودت هيونداي الطرازالهجين بمساعد صف ومساعد للحفاظ على حارة السير ومساعد الكبح في حالات الطوارئ، ومحذر من الاصطدام الأمامي، ورصد المشاه وراكبي الدراجات والتعرف عليهم.

توسان 2021 الشكل الجديد

الجدير بالذكر أنه منذ فترة أعلنت الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات هيونداي عن أحدث نسخة من الطراز الأيقوني توسان 2021 الشكل الجديد، الذي يندرج تحت قائمة فئة الطرازات متعددة الاستخدامات SUV.

التصميم الخارجي لطراز توسان 2021 الشكل الجديد

ظهر طراز الشركة الكورية الذي يأتي تحت قائمة الطرازات متعددة الاستخدامات SUV واجهة أمامية مذهلة وفريدة، تحاكي شكل الأحجار الكريمة و الجواهر، ومزينة بمصابيح قوية تعمل بتكنولوجيا الـ LED الحديثة.

ويصل طول هيكل توسان 2021 الشكل الجديد إلى 4.5 متر وعرض يصل إلى 1.86 متر، وارتفاع يصل إلى 1.65 متر، ويسير هيكل السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.68 مع وزن مناسب بالنظر لقدرات المحرك يصل إلى 2030 كيلو جرام، وخلوص أرضي مناسب على مسافة 17 سنتميتر.

وبهذه الأرقام، يمكن التأكيد أن طراز توسان 2021 الشكل الجديد أصغر من حيث الحجم من الجيل السابق، توسان موديل 2020.

التصميم الداخلي لطراز توسان 2021 الشكل الجديد

زودت توسان 2021 الشكل الجديد بشاشة في الكونسول الوسطي ترفيهية مالتيميديا تعتمد على تكنولوجيا التحكم باللمس، وتستطيع الاتصال بانظمة الهواتف الذكية، أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتتصل شاشة المالتيميديا بنظام صوتي من العلامة الشهيرة في صناعة السماعات Boss مكون من 7 سماعات قوية ونقية، إلى جانب تقنية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

كما حصلت السيارة على نظام تبريد وتدفئة لقمرة قيادة السيارة بتكنولوجيا هيونداي، وحصل سائق السيارة على شاشة بيانات ومعلومات خاصة بقياس يصل إلى 10.25 بوصة.

أداء ومحرك طراز توسان 2021 الشكل الجديد

سيصدر طراز هيونداي توسان 2022 في أسواق السيارات في منطقة الخليج بمحرك تصل سعته إلى 1600 سي سي مع دعم من شاحن توربيني قوي، ويتصل بناقل سرعة من فئة DCT مكون من 7 سرعات.

وبفضل هذا المحرك، يستطيع طراز توسان 2021 الشكل الجديد توليد قوة تصل إلى 180 حصان كاملة، مع عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر، ومعدل تسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 9 ثوان.

مواصفات الأمان والسلامة في توسان 2021 الشكل الجديد

نظام وسائد هوائية متكامل لسائق السيارة والركاب

نظام المكابح مانعة الانغلاق ABS

نظام توزيع قوة المكابح EBD

نظام الكشف عن النقاط العمياء للسائق

نظام تحديد المسار

نظام تحذير السائق بالخروج عن المسار

التحذير المسبق للتقاطعات المرورية على الطريق

نظام استشعاري للواجهة الخلفية للسيارة

نظام ذكي ومتطور لركن السيارة

كاميرا محيطة بالسيارة بزاوية 360 درجة