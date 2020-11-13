السفير البريطاني يتغزل بـ”الريوك” العراقي ..فيديو

المستقلة.. تغزل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بطعام الفطور العراقي واصفا إياه بأنه ذو “طعم رهيب”.

ونشر هيكي على صفحته في موقع تويتر فيديو له وهو يتناول الفطور العراقي ويعرف به باللغة العربية بأنه ” قيمر ،وكاهي، ومربى، ودبس” .. واعرب عن اعجابه بعبارة عراقية ” واو ..كلش طيب”

وعلق هيكي على الفيديو بعبارة “ماكو اطيب من الريوك العراقي، الطعم رهيب”.

وسبق للسفير البريطاني أن نشر على صفحته فيديو يعلن فيه قبول التحدي من الشيف العراقي المقيم في بريطانيا شاهين، بطبخ طبق مرقة القيمة على الطريقة النجفية …

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على ثلاثة من تجار المخدرات

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الداخلية التركي الملفات الخاصة بالجالية العراقية

اخبار العراق

أكثر من ثمانمائة متقدم يجرون اختبار القبول في المعهد القضائي

اخر الاخبار

الخالصي يحذر من مشاريع التقسيم الجديدة ويدعو للتصدي لها

اخر الاخبار

اللحاق بالشمس

اخر الاخبار

حيدر الملا : سفينة العملية السياسية تغرق

التعليقات مغلقة.