السفير البريطاني يتغزل بـ”الريوك” العراقي ..فيديو

المستقلة.. تغزل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي بطعام الفطور العراقي واصفا إياه بأنه ذو “طعم رهيب”.

ونشر هيكي على صفحته في موقع تويتر فيديو له وهو يتناول الفطور العراقي ويعرف به باللغة العربية بأنه ” قيمر ،وكاهي، ومربى، ودبس” .. واعرب عن اعجابه بعبارة عراقية ” واو ..كلش طيب”

وعلق هيكي على الفيديو بعبارة “ماكو اطيب من الريوك العراقي، الطعم رهيب”.

ماكو اطيب من الريوك العراقي، الطعم رهيب pic.twitter.com/Lp3blQncWu — Stephen Hickey (@sblhickey) November 13, 2020

وسبق للسفير البريطاني أن نشر على صفحته فيديو يعلن فيه قبول التحدي من الشيف العراقي المقيم في بريطانيا شاهين، بطبخ طبق مرقة القيمة على الطريقة النجفية …