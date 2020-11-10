هيفاء وهبي ترد على شائعة مصالحتها مع محمد وزيري

المستقلة..ردت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على شائعة تم ترويجها طوال يوم أمس، بشأن تنازلها عن الاتهامات الموجهة لمدير أعمالها السابق محمد وزيري، وتدخلها للإفراج عنه، وخروجهما سويا لقضاء “سهرة الصلح” في مصر، مؤكدة أن كل ما ورد في الشائعة غير صحيح، وتوقفت عند ترويجها بنفس توقيت الجلسة الأولى لمحاكمة وزيري.

هيفاء وهبي قامت باعادة مشاركة تغريدة تقول صاحبتها: يبدو ان العلاقة بين النجمة هيفاءوهبي ومدير اعمالها محمد وزيري عادت الى مجاريها بعد خروجه من السجن اذ شوهدا ليلة السبت وهما يسهران مع مجموعة من الاصدقاء في ملهى Mai Tai في منطقة الشيخ زايد في القاهرة.

اولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور

على ذمة التحقيقات ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي

ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات انه يحصل!

4: انا بلبنان🙂 https://t.co/Z4iMZMaHlI — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) November 9, 2020

وعلقت هيفاء عليها بالقول: أولاً هو ما زال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات، ثانيًا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالاً ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانيا المناوي، ثالثًا والأهم هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل، رابعًا أنا في لبنان.

يذكر ان محكمة جنح الشيخ زايد، نظرت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها والاستيلاء على أموال وممتلكات تقدر قيمتها بمبلغ ٦٣ مليون جنيه.

وزيري تم تقديمه إلى المحاكمة “محبوسا” بعدما رفضت غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية، استئنافه على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة قضية الاختلاس، وتقرر استمرار حبسه داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، أنه تم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

وكانت النيابة، قررت تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

المصدر: سيدتي نت