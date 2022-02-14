هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب بإطلالة صادمة

المستقلة /- احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا بعيد الحب عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة صادمة تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة جدا تصدرت حديث الجمهور بعد جلسة تصوير مميزة بمناسبة عيد الحب.

وأطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير جدا عرضها لعدة انتقادات من قبل جمهورها الذي كان متناقصا بالنسبة لجمالها وجاذبيتها وجراتها التي طغت ايضا بسبب فستانها القصير وحركاتها العفوية الجريئة وسط تفاعل كبير من جمهورها.

من جهة أخرى ، تصدرت شقيقة الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي في حفل خطوبتها وتصدرت إطلالتها هي عائلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي أطلقت عملها الفني لعام 2021 برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك بعنوان ” لو كنت ” الذي تصدر محركات البحث وحصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعيومنها يوتيوب وتيك توك والمنصات الاخرى.