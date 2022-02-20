هيفاء وهبي بإطلالة جذابة.. والجمهور يعلق

المستقلة /- خضعت الفنانة اللبنانية هيقاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة وأنيقة، مرتدية بلوفر ومعطف لونه رمادي وحذاء طويل وعقب نشر هيفاء وهبي لتلك الصور عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستجرام “، انهالت تعليقات الجمهور الذين أبدوا

اعجابهم بتلك الإطلالة الجمهور وجاءت كالتالي: “كيوت، اللوك كله على بعضه كتير كتير حلو” هيفاء وهبي شاركت في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف”، وعُرض المسلسل عبر منصة “شاهد vip” في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن أخر أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

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