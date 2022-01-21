 هيثم الهلالي يتألق في ثالث أغنية من ألبومه الجديد

المستقلة/- طرح الفنان هيثم الهلالي فيديو كليب عمله الجديد “أنا وحبيبي”، الأغنية من كلمات “صلاح الدين مجاهد”، وتوزيع “أمين الهواري”، وإخراج “شهاب الراشدي جناح”.

“أنا وحبيبي” ثالث أغنية من أول ألبوم للفنان “الهلالي”، والذي ينتظر أن يصدر لاحقا، حيث طرح أغنيته الأولى بإيقاعات شعبية من التراث المغربي تحت عنوان “خلي اللي يقول يقول”، في حين جاءت الأغنية الثانية من الألبوم باللهجة الخليجية وحملت عنوان “زين” وهي من ألحانه ومن كلمات الشاعر “علي بن الشيخ”، وتوزيع “أسامة الخضاري”.

وكان الفنان “هيثم الهلالي” قد انطلق من مدينته مراكش، حيث اشتهر بالغناء بين أصدقائه، قبل أن يقص شريط مشواره الفني من دولة قطر التي أحيا بها العديد من الأعراس والحفلات الخاصة، كما كانت بوابة لربط علاقات قوية مع أبرز نجوم الفن في الخليج في مقدمتهم النجمة “أحلام” والفنان “يوسف العماني”.

هذا، وينتظر أن يطرح الفنان “هيثم الهلالي” أغنيته الرابعة من الألبوم، خلال الشهر القادم، بانتظار تنفيذ مجموعة من مشاريعه الفنية داخل المغرب وبدولة قطر.

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