هيئة : مشروع قانون لتنظيم عمل الطاقة المتجددة في العراق

المستقلة/ – تعكف الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، على اعداد صيغة مشروع قانون لتنظيم عمل الطاقة المتجددة في العراق.

وقال رئيس الهيئة الدكتور كمال حسين لطيف، في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “مشروع القانون الذي اعدته اللجنة المركزية العليا لاستدامة الطاقة وترشيد الاستهلاك بهيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، تضمن تشكيل هيئة تنظيم الطاقة المتجددة في العراق”، منوها بانه “سيناقش يوم غد الخميس في مجلس الدولة، ليتم اقراره من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه”.

واضاف انه “لا توجد لغاية الان آلية لانشاء محطات كبيرة للطاقة المتجددة من قبل المستثمرين، لذا فان هذا القانون سيسهل اجراءات عمل المستثمرين في البلد وينظم عملهم”، مبينا ان “الحكومة لا بد لها من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء خلال الخمسة الى العشرة اعوام المقبلة، بحسب ما نصت عليه الخطة الستراتيجية والعامة التي وضعتها”، مقدرا حاجة العراق السنويةً من تلك الطاقة بـ”نصف كيكا تتم اضافتها للمحطات، وهذا يحتاج الى وجود مشروع ضخم”.

وتابع لطيف ان “العراق يجب ان يذهب باتجاه وضع خطط واليات ومسلك اداري واستثماري ليستطيع من خلالها المستثمرون تقديم مشاريعهم الخاصة بالطاقة المتجددة الى الحكومة وهيئة الاستثمار لتطوير المشاريع البسيطة التي انجزت بهذا المجال”، مؤكدا ان “العراق يحتاج خلال المرحلة المقبلة، الى تعديل وضع الطاقة الكهربائية التي لا يزال انتاجها لا يسير بالوضع الصحيح، وفي نفس الوقت سيأتي مشروع القانون هذا لوضع خريطة طريق واضحة تسلكها الحكومة لتنظيم عمل الطاقة المتجددة في البلاد”.

يشار الى ان الطاقة المتجددة هي طاقة مستدامة غير تقليدية، يتم الحصول عليها من الموارد الطبيعية، وهي لا تنفد مع استخدام الانسان لها، وبالتالي تختلف عن مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالنفاد مثل البترول والفحم والغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة المتجددة هي: الشمس، والرياح والكهرومائية، والكتلة الحيوية، وخلايا الوقود، وحرارة باطن الارض، والمد والجزر، ومميزاتها أنها تتوافر بشكل جيد في جميع انحاء العالم.

وتعد الطاقة المتجددة، صديقة للبيئة وقابلة للتجدد ويسهل استخدامها اعتمادا على آليات بسيطة، كما انها اقتصادية جدا، وتساعد على التخفيف من اضرار الانبعاثات الغازية والحرارية، وتحد من تجمع النفايات بكل اشكالها، ولا تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.