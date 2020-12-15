هيئة علماء المسلمين نظام البلد المتهالك سينهار بسبب سيطرة الاحزاب

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المستقلة/ سرى جياد / عزت هيئة علماء المسلمين أسباب انهيار النظام المتهالك للبلد إلى سيطرة الاحزاب على الوزارات وانتشار المحسوبية.

وفي تغريدة للهيئة على تطبيق تويتر جاء فيها”‏ العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وسيؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك؛ بسبب سيطرة الأحزاب على الوزارات وانتشار المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع”.

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