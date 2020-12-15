هيئة علماء المسلمين نظام البلد المتهالك سينهار بسبب سيطرة الاحزاب
المستقلة/ سرى جياد / عزت هيئة علماء المسلمين أسباب انهيار النظام المتهالك للبلد إلى سيطرة الاحزاب على الوزارات وانتشار المحسوبية.
وفي تغريدة للهيئة على تطبيق تويتر جاء فيها” العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وسيؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك؛ بسبب سيطرة الأحزاب على الوزارات وانتشار المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع”.
الهيئة نت – تقارير| العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وسيؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك؛ بسبب سيطرة الأحزاب على الوزارات وانتشار المحسوبية والفساد والكسب غير المشروع.
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— هيئة علماء المسلمين في العراق (@amsiiraq) December 15, 2020
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