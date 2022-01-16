هيئة : العراق جاء بالمرتبة الاولى كأكبر مشترٍ للعقارات في تركيا خلال 2021

المستقلة /- أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى من بين الدول العربية كأكبر مشترٍ للعقارات في تركيا خلال العام الماضي 2021.

وقالت الهيئة في تقرير و تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا كأكبر مشترٍ للوحدات السكنية، حيث اشترى مواطنوه 8661 وحدة سكنية في تركيا خلال عام 2021”.

واضافت ان “الكويت جاءت ثانيا بـ1791 منزلا، ومن ثم اليمن بـ1332 منزلا، وفلسطين جاءت رابعا بـ1296 منزلا، ومن بعدها الاردن خامسا بـ1257 منزلا، ومن ثم مصر سادسا بـ1166 منزلا، وجاء لبنان سابعا بـ1022 منزلا، ومن بعده السودان ثامنا بـ699 منزلا”.

واشارت الهيئة الى ان “الايرانيين احتلوا المرتبة الاولى كأكبر مشتر للمنازل في تركيا خلال العام الماضي بـ10 الاف و56 منزلا، تلاههم العراقيون بـ8661 منزلا، ومن ثم جاءت روسيا ثالثا بـ5379 منزلا، ومن بعدها افغانستان بـ2762 منزلا، وجاءت المانيا خامساً بـ2358 منزلا”.