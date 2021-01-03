هيئة الحشد تنعى مدير مديرية العلاقات وزوجته

المستقلة.. نعت هيئة الحشد الشعبي مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة احمد عبد الوهاب أحمد الجابري وزوجته جراء حادث سير اليوم الاحد.

وقال بيان عن الهيئة أن الجابري وزوجته تعرضا لحادث سير على طريق النجف – بغداد “اثناء تاديتهما الواجب المكلفين به بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر”.

وأشار الى أن زوجة الجابري هي شقيقة محمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد السابق الذي قتل “اثر الضربة الامريكية الغادرة التي استهدفت الشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني العام الماضي”.