هيئة الحج: لم نحصل على اي زيادة من السعودية باعداد حجاجنا

هيئة الحج: لم نحصل على اي زيادة من السعودية باعداد حجاجنا

المستقلة/-أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة انها لم تحصل لغاية الآن على أي زيادة بعدد الحجاج.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، ان ” حصة العراق البالغة 15252 باقية لحد الآن ولم تحصل على أي زيادة بأعداد الحجاج من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي”.

وذكرت انها ” أعلمت المواطنين الفائزين بالقرعة بمراجعة مكاتبها لتثبيت اسمائهم كإجراء احترازي في حالة الحصول على الزيادة لضيق الوقت من اجل إكمال اجرائاتهم بالسرعة الممكنة”.

ولفتت انه ” في حال وجود (فيز) الحج من السفارة السعودية التي تمنحها للشخصيات السياسية كمقاعد (مجاملة) هي خارج حصة العراق وليست تحت مظلتها”.

وأبدت الهيئة “استعدادها التام لإستيعاب أي عدد تمنحه السلطات السعودية كزيادة على حصة الحجاج الحالية، وانها ستوفر جميع الخدمات اللازمة من سكن ونقل واطعام في وقت قياسي ومناسب”.