هيئة الحج تعلن عودة جميع الحجاج الى العراق

المستقلة/- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة إكتمال وصول جميع الحجاج العراقيين الى البلاد بوصول آخر طائرة تقل الحجاج العراقيين من  الديار المقدسة الى أرض الوطن بسلام.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم،  ان “آخر رحلة جوية للحجاج العراقيين وصلت الى ارض الوطن تقل على متنها 260 حاجا قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة الى مطار أربيل”.

وأكدت اكتمال وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 15الف و 252 حاجا عن طريق منفذ جديدة عرعر الحدودي البري وعبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، السليمانية، اربيل)”.

وأشارت الهيئة الى ان” آليه تفويج الحجاج من الديار المقدسة الى العراق سارت بانسيابية عالية وفق التوقيتات والجداول التي وضعتها الهيئة دون حدوث معوقات”.

وذكرت الهيئة  ان ” السلطات السعودية قيمت بعثة الحج  العراقية الاولى من بين دول العالم الاسلامي من حيث تقديم الخدمات المثالية للحجاج هذا العام وحصلت على درع التميز من وزارة الحج السعودية”.

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