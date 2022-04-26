هيئة الحج تدعو الفائزين بقرعة عامي 2020 و2021 إلى مراجعة مكاتبها

المستقلة/- دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، الفائزين بقرعة الحج لعامي 2020 و2021 إلى مراجعة مكاتبها.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة نسخه منه ، أن ” الهيئة العليا للحج والعمرة تدعو المواطنين الفائزين بقرعة الحج لعام 2020 م لمراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات، مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية وجوازات السفر لاكمال الاجرائات الادارية المتعلقة بسفرهم الى الديار المقدسة”.

كما دعت الهيئة، بحسب البيان، الفائزين بقرعة الحج لعام 2021 م لمراجعتها مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية، من اجل تثبيت اسماؤهم وتحديث بياناتهم.

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