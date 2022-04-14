هيئة التقاعد تعلن عن تقديم مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين

هيئة التقاعد الوطنية العراقية

المستقلة /- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، تقديم مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين.

ونقلت الوكالة الرسمية، وتابعته المستقلة، عن مسؤول في الهيئة، أن “هناك مقترحات عدة قدمت من اجل إجراء زيادة على رواتب المتقاعدين وكذلك مقترحات لاجراء تعديل على قانون رقم 26″، مؤكدة “توزيع منحة الـ100 ألف لجميع المتقاعدين الذين يتلقون راتباً دون 500 ألف دينار”.

وبحسب مسؤول الهيئة، فإن “المتقاعدين من شريحتي المدني والعسكري يبلغ مجموعهم الكلي مليونين و500 ألف الذين تدفع لهم رواتب شهرياً فيما يبلغ عدد المتقاعدين الكلي أكثر من أربعة ملايين بينهم المتوقفة رواتبهم”، موضحاً أن “رواتب المتقاعدين تكون على شكل قسمين الاول تدفع عن طريق الخزينة العامة فيما تدفع رواتب المتقاعدين ما بعد 1/1 2008 عن طريق صندوق تقاعد موظفي الدولة من خلال الاستقطاعات والتوقيفات التقاعدية اثناء وظيفته”.

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