هيئة الإعلام والاتصالات توقف برنامجي “طلقة توني” و”طنب رسلان”

المستقلة /… اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات ايقاف برنامجين يعرضان على فضائيتين لمخالفتهما لوائح البث الاعلامي.

وقالت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم انها “قررت ايقاف برنامج (طلقة توني) الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية وبرنامج (طنب رسلان) الذي يعرض على قناة اسيا الفضائية”، مبينة ان “الإيقاف جاء لمخالفتهما لوائح البث الاعلامي”.

يشار إلى إن برنامجي “طلقة توني” و”طنّب رسلان”، يصنفان من برامج المقالب التلفزيونية، وبدأ بثهما منذ بداية شهر رمضان، وواجها نقداً لاذعاً من قبل الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. (النهاية)