هيئة الآثار توجه دعوة لزيارة معرضها الدائم للكتاب

المستقلة/- وجهت هيئة الآثار والتراث دعوة للمواطنين والباحثين والدارسين كافة لغرض زيارة معرض الكتاب الدائم في مقر الهيئة  الذي يعمل على البيع بشكل مباشر.

وقالت مدير قسم المخازن في الهيئة الهام سبتي لدينا معرض خاص بالنتاجات والمطبوعات الخاصة بقطاع الآثار والتراث.

ودعت سبتي المواطنين والباحثين والدارسين الى زيارة المعرض الموجود في مقر الهيئة لغرض اقتناء المطبوعات المختلفة ، مؤكدة أنها تباع باسعار زهيدة قياساً الى الاسواق المحلية الخاصة بالكتاب,

وأشارت الى ان المطبوعات الموجودة هي خاصة بالآثار والتراث.

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