هيئة الآثار تبدء أعمال تقيم الاضرار في إيوان المدائن

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المستقلة.. اعلن رئيس هيئة الاثار والتراث ليث مجيد حسين عن البدء بأعمال تقييم الأضرار في إيوان المدائن من قبل خبراء دوليين .

واوضح حسين أن فريق عمل دولي باشر باعمال تقييم الأضرار في إيوان المدائن بالتعاون مع التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع “ألِف”.

واشار الى ان  الفريق انطلق وبشكل عاجل الى الموقع الآثري للاطلاع على حجم الضرر وكميات التساقط من جسم الإيوان في زيارات يومية ولمدة 3 أيام متتالية للحد من التساقط وأيجاد انجع السبل لمعالجة الأضرار باستخدام أخر التقنيات الحديثة في اساليب تقوية الأسس ودعم الجدران الساندة واختيار مادة رابطة ملائمة لطابوق الإيوان.

واكد حسين ان الفريق سيقوم باعداد تقرير تفصيلي وشامل في ضوء المعطيات الجديدة من أجل تحقيق صيانة مستدامة للإيوان.

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