هيئة الآثار تبحث اقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية على المسرح البابلي

المستقلة/- بحث مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم مع مدير دار بابل للثقافة والفنون والاعلام علي الشلاه الاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بدورته التاسعة والمقرر اقامته للمدة من السابع عشر الى السادس والعشرين من شهر آذار المقبل والذي تنظمه دار بابل للثقافة والفنون والاعلام على خشبة المسرح البابلي .

وقال شلغم تم مناقشة عددا من المقترحات المتعلقة بدعوة المهرجان لعدد من الأسماء المهمة في الثقافة العربية والعالمية، ليكون حضورهم للعراق عاملا مهما من عوامل اعادة المكانة الثقافية للعراق الجديد عالميا وعلى اسس صحيحة وغير دعائية .

من جانبه أكد الشلاه ان وزير الثقافة متعاون مع الجميع على اقامة المهرجانات الثقافية وبمشاركة دوائر الوزارة في المهرجان ومنها الهيئة العامة للاثار والتراث، ودائرة السينما والمسرح، والفرقة السمفونية العراقية وغيرها من دوائر الوزارة .

وأشار الى استحداث جائزة لابرز فعاليات المهرجان الذي يشترك فيها مثقفو العراق والعرب والعالم.