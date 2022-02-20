هيئة الآثار تبحث اقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية على المسرح البابلي

المستقلة/- بحث مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم مع مدير دار بابل للثقافة والفنون والاعلام علي الشلاه الاستعدادات الجارية لانطلاق مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية بدورته التاسعة والمقرر اقامته للمدة من السابع عشر الى السادس والعشرين من شهر آذار المقبل والذي تنظمه دار بابل للثقافة والفنون والاعلام على خشبة المسرح البابلي .

وقال شلغم تم مناقشة عددا من المقترحات المتعلقة بدعوة المهرجان لعدد من الأسماء المهمة في الثقافة العربية والعالمية، ليكون حضورهم للعراق عاملا مهما من عوامل اعادة المكانة الثقافية للعراق الجديد عالميا وعلى اسس صحيحة وغير دعائية .

من جانبه أكد الشلاه ان وزير الثقافة متعاون مع الجميع على اقامة المهرجانات الثقافية وبمشاركة دوائر الوزارة في المهرجان ومنها الهيئة العامة للاثار والتراث، ودائرة السينما والمسرح، والفرقة السمفونية العراقية وغيرها من دوائر الوزارة .

وأشار الى استحداث جائزة لابرز فعاليات المهرجان الذي يشترك فيها مثقفو العراق والعرب والعالم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

هيئة الآثار تبحث اقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية على المسرح البابلي

اخر الاخبار

دعوات اردنية لمقاطعة فيلم جريمة على ضفاف النيل

اخر الاخبار

إصابة ملكة بريطانيا بكورونا

اخر الاخبار

وجبة خفيفة تساعد على النوم

اخر الاخبار

أصالة تعلن عن حفلها في القرية العالمية بدبي

اخر الاخبار

حمد بن جاسم: هذه المعلومات سُربت لصدام حسين

اخر الاخبار

أكثر من فيتامين سي .. 5 فوائد سحرية للبرتقال

اخر الاخبار

أكثر من فيتامين سي .. 5 فوائد سحرية للبرتقال

اقتصادية

موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع

اخر الاخبار

فيديو : نجوى كرم ونوال الزغبي تدبكان معاً على المسرح

اخر الاخبار

سمية الخشاب تعلق على واقعة الاسماعيلية : مجتمع ذكوري بحت

اخر الاخبار

‏سناب شات يعلن عن ميزة انتظرها الملايين منذ 11 عاماً

اخر الاخبار

حديث عن عودة الرئيس السابق لأفغانستان

الاخبار

باسم خشان: أغلب الأحزاب دعمت رفع سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

مشعان الجبوري : قد تعجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين

اخبار فلسطين

شاهد : فلسطيني يصنع مركبة رباعية الدفع

اخر الاخبار

ارتفاع حيازة العراق من السندات الامريكية إلى اكثر من مليار دولار