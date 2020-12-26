هيئة استثمار الأنبار تحيل 30 مشروعاً استثمارياً خلال عام 2020

المستقلة/ – أحالت هيئة استثمار الأنبار 30 مشروعاً استثمارياً خلال العام الحالي.

وقال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان بتصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: انّ “الهيئة ورغم الاوضاع الصحية التي ادت الى توقف المشاريع في البلاد منذ اذار الماضي، فضلت الاستمرار بهذه المشاريع، رغم بطء الاجراءات بسبب حظر التجوال الذي فرض انذاك”.

وأردف ان “تلك المشاريع تسعى الى النهوض بواقع المحافظة الذي تعرض للتدمير من ظلاميي “داعش” بعد احتلالها العام 2014″.

واضاف النومان ان “الجهات التي احيلت لها هذه المشاريع باشرت بها وحثت الجهود لانجازها في الموعد الذي حدد من قبلها لاستكمال تلك المشاريع وادخالها الخدمة”.

وأكد ان “العام المقبل سيكون عام الاستثمار في المحافظة رغم المعوقات التي تواجه المستثمرين”، منوها بان “هناك العديد من الشركات العالمية لها الرغبة في اقامة مشاريع في هذه المحافظة”.