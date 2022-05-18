هيأة الآثار والتراث تحتفل باليوم العالمي للمتاحف

المستقلة/- احتفلت الهيئة العامة للاثار والتراث باليوم العالمي للمتاحف بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار ورئيس الهيئة العامة للاثار والتراث ليث مجيد حسين ومدير عام دائرة التراث العامة اياد كاظم وعدد كبير من موظفي ومنتسبي الهيئة

وقال رئيس الهيئة في كلمة بالمناسبة يحتفل العالم اليوم في 18 ايار من كل عام باليوم العالمي للمتاحف لاهميتها في نشر الثقافة وفنون المعرفة والتعليم وحفظ الموروث الانساني وهي اداة جذب سياحي فاعل وفرصة للتواصل مع الجمهور مؤكداً ان المتاحف هي ليس مكاناً لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية بل هي مركزاً علمياً وثقافياً لنشر العلوم والتعريف بالتراث الانساني

واشار ان المتحف العراقي شهد خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات واهمها استرداد اكثر من 18 الف قطعة اثرية من امريكا ولبنان واليابان ودول اخرى مختلفة لاثار مهمة ونادرة ومن بينها لوح كلكامش فضلاً عن تأهيل واعادة الحياة للمتحف وافتتاحه امام الجمهور بعد غلقه لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

واضاف حسين ان الهيئة تسعى الى بناء متحف العراق الكبير وفق احدث التصاميم واروعها بهدف ضم اكثر عدد من من الاثار التي تمثل الحضارة الرافدينية وفتح العديد من متاحف المحافظات

وعرض بالمنسبة فيلماً عن المتحف العراقي والانجازات التي تم تحقيقها وتقديم درع الابداع الى الموظفة خولة معارج لتميزها الوظيفي والعملي

وفي ختام الفعالية قدمت محاضرة عن المتحف العراقي تاريخه وتطوره للباحث احمد هاشم، من دائرة الدراسات تناولت تاريخ المتحف ومراحل تطوره عبر بوربوينت بهدف تعريف الجمهور بأهمية ودور المتحف في الحياة الانسانية بشكل عام.