هونج كونج تتمسك بمواجهة العراق في أرضها

(المستقلة) استلمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إشعارا رسميا من اتحاد هونج كونج للعبة، بشأن موعد ومكان مباراة منتخبي البلدين في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال هشام محمد، المنسق الإعلامي لمنتخب العراق: “الهيئة التطبيعية تلقت خطابا رسميا من اتحاد هونج كونج لكرة القدم، بشأن موعد مباراة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، لكونهم أرسلوا كتابا سابقا يطلبون فيه نقل مباراة الإياب على أرضهم إلى قطر أو سنغافورة”.

وجاء طلب هونج كونج لنقل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا وتشديد القيود على السفر إلى هناك.

وأضاف هشام محمد: “في هونج كونج تراجعوا عن نقل المباراة من أرضهم إلى دولة أخرى، وأبلغونا بإقامة المباراة في بلدهم يوم 30 من شهر مارس/آذار لعام 2021، ضمن مباريات المجموعة الثالثة خلال مواجهة الإمارات في الـ12 من الشهر القادم”.