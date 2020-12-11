هوشيار يدين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين
المستقلة /سرى جياد/ أدان عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله حملة الاعتقالات التي تطال المتظاهرين والصحفيين في السليمانية واقضيتهاو نواحيها
وقال عبدالله في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “أستنكر وأدين بشدة حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين اليوم في السليمانية وأقضيتها ونواحيها،
وأضاف على سلطة الإقليم أن تتوقف عن استخدام القمع والعنف ضد المدنيين.
وتابع على المنظمات المعنية بـ حقوق الإنسان في العراق والعالم أن تدافع عن الشعب المطالب بحقوقه”.
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