هوشيار يدين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين 

المستقلة /سرى جياد/ أدان عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله حملة الاعتقالات التي تطال المتظاهرين والصحفيين في السليمانية واقضيتهاو نواحيها

وقال عبدالله في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏أستنكر وأدين بشدة حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين اليوم في ‎السليمانية وأقضيتها ونواحيها،

وأضاف على سلطة الإقليم أن تتوقف عن استخدام القمع والعنف ضد المدنيين.

وتابع على المنظمات المعنية بـ ‎حقوق الإنسان في العراق والعالم أن تدافع عن الشعب المطالب بحقوقه”.