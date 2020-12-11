هوشيار يدين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين 

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المستقلة /سرى جياد/ أدان عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله حملة الاعتقالات التي تطال المتظاهرين والصحفيين في السليمانية واقضيتهاو نواحيها

وقال عبدالله في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏أستنكر وأدين بشدة حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين والصحفيين اليوم في ‎السليمانية وأقضيتها ونواحيها،

وأضاف على سلطة الإقليم أن تتوقف عن استخدام القمع والعنف ضد المدنيين.

وتابع على المنظمات المعنية بـ ‎حقوق الإنسان في العراق والعالم أن تدافع عن الشعب المطالب بحقوقه”.

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