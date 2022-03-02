هوشيار يثني على قرار عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

المستقلة /- أشاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الاربعاء، بقرار المحكمة الاتحادية الأخير عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكتب زيباري، في تغريدة على “تويتر” تابعته االمستقلة، “يعتبر قرار اليوم من قبل المحكمة الاتحادية أكثر توازناً للسماح بالترشيح الجديد لمنصب رئيس الجمهورية من قبل أعضاء مجلس النواب وليس الرئاسة من البرلمان”.

 

وأضاف، “دعونا ننتظر ونرى كسر الجمود السياسي”.

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