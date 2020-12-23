هوشيار عبد الله ينتقد طريقة طرح الموازنة أمام الجمهور

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المستقلة.. انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله طريقة طرح الموازنة أمام الجمهور والتسبب بصدمة للشارع وإرباك السوق.

وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه بموقع تويتر:” لا أحد ینكر بأن وزیر المالیة قامة علمیة وأکادیمیة، و صحیح أن هناك خطوات إصلاحية جريئة داخل الموازنة، لكن طريقة الطرح کانت سيئة للغایة وخصوصاً عندما تم تسريب نسخة من الموازنة لجعل الشارع في حالة صدمة، كان يجب أن يتم شرحها للناس ومكاشفة الشعب بدلا من التسبب بهذا الإرباك في السوق “.

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