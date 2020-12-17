هوشيار عبد الله يحمل الحكومة مسؤولية إرباك السوق وسعر العملة

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المستقلة.. أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله ان النسخة المسربة من الموازنة المالية للعام 2021 غير رسمية وغير معتمدة، محملاً الحكومة المسؤولية عن إرباك السوق وسعر العملة والاقتصاد .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم على حسابه بموقع تويتر :” هذە النسخة المسربة لموازنة ۲٠۲۱ غیر رسمیة وغیر معتمدة ” ، مشيراً الى أن ” الموازنة حتی الان مازالت في مجلس الوزراء لم تتم مناقشتها، وفي اللجنة المالیة والبرلمان لم نستلم بشكل رسمي ایة نسخة منها “.

وأشار الى:” ان هذە التسریبات جزء من تخبط الحكومة وهي تتحملها وتتحمل ارباك السوق وسعر العملة والاقتصاد “.

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