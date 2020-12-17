هوشيار عبد الله يحمل الحكومة مسؤولية إرباك السوق وسعر العملة

المستقلة.. أكد عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله ان النسخة المسربة من الموازنة المالية للعام 2021 غير رسمية وغير معتمدة، محملاً الحكومة المسؤولية عن إرباك السوق وسعر العملة والاقتصاد .

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم على حسابه بموقع تويتر :” هذە النسخة المسربة لموازنة ۲٠۲۱ غیر رسمیة وغیر معتمدة ” ، مشيراً الى أن ” الموازنة حتی الان مازالت في مجلس الوزراء لم تتم مناقشتها، وفي اللجنة المالیة والبرلمان لم نستلم بشكل رسمي ایة نسخة منها “.

وأشار الى:” ان هذە التسریبات جزء من تخبط الحكومة وهي تتحملها وتتحمل ارباك السوق وسعر العملة والاقتصاد “.