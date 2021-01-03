هوشيار عبد الله: اعلام السلطة يتحمل مسؤولية الاعتداء على السواح في اربيل

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المستقلة.. حمل النائب هوشيار عبد الله ما اسماه “اعلام أحزاب السلطة في أربيل” مسؤولية التعرض لعدد من السياح في مدينة أربيل.

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “فيما يخص الاحداث المؤسفة في أربيل مع السياح: خطاب الكراهية الذي يصدر من اعلام أحزاب السلطة في اربيل هو السبب الاول والأخير”.

ودعا السواح الى عدم احتساب ذلك على الكرد، “اكيد هذه ليست أخلاق الكرد، هؤلاء حفنة من الجهلة المتأثرين بخطاب التعصب والكراهية”.

ولم يستبعد أن يكون هؤلاء “مدفوعين”، على حد تعبيره.

وكانت محافظة أربيل قد أعلنت في بيان عن قيام عدد من الشباب بمهاجمة سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل، مشيرة الى اعتقال 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.

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هوشيار عبد الله: اعلام السلطة يتحمل مسؤولية الاعتداء على السواح في اربيل

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